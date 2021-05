La Comissió d’Hisenda del Congrés va aprovar ahir una esmena del PDeCAT, amb el suport de PP, Vox i ERC, que reverteix la pujada de l’impost de matriculacions que es va produir al gener com a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova normativa comunitària de mesurament d’emissions. L’esmena es va incloure en la llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que la Comissió d’Hisenda va aprovar amb competència legislativa plena i que encara ha de passar pel Senat.

Amb l’esmena es fa una correcció tècnica dels trams d’emissions de diòxid de carboni (CO2) als quals s’apliquen els diferents tipus de l’impost per adaptar-los al nou sistema de mesurament establert per la UE, de manera que es manté inalterada la tributació.

El portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, va explicar que espera que el canvi en l’impost estigui aprovat abans de finals de juny després del pas de la llei pel Senat, on ja una majoria va tirar endavant al gener una proposició no de llei en aquest sentit, de manera que ara es podrà «reproduir el vot» de nou per a aquesta aprovació.

Bel va assenyalar que no hi haurà devolucions als que han abonat aquest impost durant aquest mig any, però sí que s’evitarà aquesta càrrega fiscal a partir d’aquest estiu, al mateix temps que va recordar que és un gravamen «pel mateix vehicle amb la mateixa càrrega d’emissions» que fins al 31 de desembre passat.

Nou cicle al gener

Al gener va entrar en vigor a la UE el nou cicle d’homologació de consum i emissions WLTP dels vehicles, que es basa en una prova de conducció més real (davant de l’anterior NEDC, menys exigent), cosa que ha provocat que hagin pujat les emissions de CO2 que es tenen en compte per a fixar l’impost de matriculació (0% fins a 120 gr, 4,75% per superiors a 120 i menors de 160, 9,75% per a 200 gr i 14,75% per als que superin aquesta xifra).

La proposta del PDeCAT eleva a 144 gr les emissions a tipus 0, fins a 192 gr les emissions gravades al 4,75%, fins a 240 gr les gravades al 9,75% i a partir de 240 gr les que porten un gravamen del 14,75%. De mitjana, segons el sector, les emissions NEDC davant de les WLTP han crescut un 20%, fet que ha provocat que molts cotxes exempts de l’impost hagin passat a pagar-lo i que altres hagin saltat de tram, cosa que s’ha traduït en un increment dels preus.

Des de la patronal de fabricants Anfac s’ha demanat la pròrroga de l’entrada en vigor del nou sistema d’homologació per evitar la pujada de preus que ha provocat i que està afectant les vendes de vehicles, tot i que a finals de l’any passat va generar una bestreta de les compres per part dels conductors. Una altra solució era, de la mateixa manera que han fet França o Portugal, que els trams incrementessin els seus valors de referència un 20% perquè la situació no canviés.

Aquest canvi es troba a la llei contra el frau fiscal aprovada per la Comissió d’Hisenda amb competència legislativa plena, amb 21 vots favorables, 14 en contra i una abstenció. La norma continuarà la seva tramitació parlamentària al Senat. Entre les mesures que incorpora s’inclou la limitació a 1.000 euros en els pagaments en efectiu entre empreses, així com la prohibició d’amnisties fiscals i rebaixa d’un milió a 600.000 euros el llistó per sortir a la llista de deutors, afegint els responsables solidaris.