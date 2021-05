Treballadors de les oficines del BBVA a Girona van tornar a sortir al carrer per protestar contra l’ERO anunciat per l’empresa. Desenes d’empleats van tallar la carretera Barcelona per reivindicar que s’aturin els acomiadaments previstos. A Girona se’n preveuen prop de 90. Aquesta és l’última d’un seguit de reivindicacions setmanals de la plantilla.