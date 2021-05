La província de Girona va registrar la millor dada de creació d’empreses en un mes de març des del 2017. Les societats creades durant el tercer mes de l’any van ser 183, una xifra que no es veia des de feia exactament quatre anys. En total, durant el primer trimestre la província ha sumat 431 noves empreses, fra un número que millora els 369 dels tres primers mesos de 2020 (que inclou el període anterior i les primeres dues setmanes de la COVID). En aquest sentit, la creació de noves societats mercantils se situa a nivells previs a la pandèmia: durant el primer trimestre de 2019 es van crear exactament el mateix nombre de societats.

La nota negativa és en el capítol de les dissolucions. Els tres primers mesos de 2021 n’hi ha hagut 215, una xifra molt similar a la de l’any passat, però a l’alça després d’un març especialment prolífic pel que fa al tancament d’empreses. Un total de 48 van cessar l’activitat, una xifra que no es superava en un mes de març des del 2015, i que és superior a tots els marços de la bombolla immobiliària.

Espanya, el tercer per davant

Les fallides empresarials augmenten un 5,8% a la UE al primer trimestre de 2021, segons l’Eurostat, l’oficina estadística de la Unió Europea. El nombre de fallides registrades a l’eurozona és lleugerament més baix, un 1,8%, segons dades recollides per ACN. Espanya és el tercer país de la UE que registra més fallides empresarials, amb un 16,2%. Per davant, amb augments encara més elevats, hi ha Romania amb un 72,1%, seguit de Polònia amb el 16,6%. En canvi, les disminucions més importants del nombre de declaracions de fallides es van trobar a Letònia (42,2%), Estònia (23,7%) i els Països Baixos (20,1%).

El nombre de fallides va augmentar per a la gran majoria de sectors de l’economia. Els augments més significatius van ser al transport, als serveis d’allotjament i alimentació i a l’educació i les activitats socials. A la indústria i la construcció també van augmentar de forma moderada les fallides. L’única excepció va ser la informació i la comunicació, on hi va haver una lleugera disminució.

Pel que fa al nombre de registres d’empreses, va augmentar un 0,3% a la UE i va baixar un 0,1% a l’eurozona el primer trimestre de 2021. Els estats membres on es van observar els majors increments en el registre de noves empreses van ser: Lituània amb un 16,2%, seguit de Bulgària (12,0%) i Itàlia (6,0%). Els descensos més importants es van observar a Eslovàquia, que registra una caiguda del 24,2%, Portugal (14,9%) i Letònia (7,9%).