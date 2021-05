Via Célere comercialitza la segona fase de 63 habitatges al barri de Domeny de Girona. La promoció (de 139 habitatges en total) abasta un conjunt de llars de 2, 3 i 4 dormitoris. Aquesta promoció, a més, compta amb múltiples de les zones comunes disruptives de Via Célere com ara piscina, parc infantil, pista de pàdel, gimnàs, sala d’estudi, sala de jocs tematizada per a nens, o una sala social gurmet, on poder organitzar celebracions amb amics i famílies sense necessitat de fer-ho a casa.