Fumata blanca en els ERTOs del covid. El Govern, la patronal i els sindicats han tancat un acord per prorrogar-los fins al 30 de setembre. Els empresaris van ratificar en junta directiva la tarda d’ahir el contingut de l’acord i els sindicatsvan fer el mateix. L’executiu va salvar així, segons va poder confirmar El Periódico, els esculls amb els agents socials, i avui el Consell de Ministres extraordinari aprovarà una nova renovació que cobreix tota la campanya d’estiu i dona seguretat als 600.000 treballadors que actualment estan en un expedient d’aquest tipus.

Finalment, el ministre José Luís Escrivá ha aconseguit convèncer la patronal d’incorporar incentius per a les empreses que reactivin treballadors en ERTO, a costa de millorar ostensiblement les seves últimes ofertes. La cúpula de CEOE ha votat sí «per unanimitat l’última proposta remesa pel Govern sobre els ERTOs en entendre que s’adequa a les necessitats de les empreses, especialment per a aquelles que pitjor situació i perspectives per als pròxims mesos tenen», segons traslladen fonts de la patronal.

Pagament a la Seguretat Social

El quid de la negociació ha estat des de fa una setmana en quants diners els empresaris deixen de pagar a la Seguretat Social pels seus treballadors en ERTO. I perquè acceptin el sistema d’incentius que tant de rebuig els ha generat, Escrivá ha posat damunt de la taula majors exoneracions sobre les cotitzacions socials. Tant per a aquelles empreses que puguin treure treballadors del seu ERTO com per als que hagin de seguir-hi.

Perquè l’esquema que ha tingut el titular de Seguretat Social entre cella i cella i que ha defensat durant tota la negociació és que part de les empreses necessiten una «empenteta» per treure les seves plantilles dels ERTOs. El ministre considera que, com més temps romanguin aquestes en suspensió, més probabilitats tenen de no tornar a sortir i arrossegar l’empresa als acomiadaments o al tancament per la falta d’activitat.