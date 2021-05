La ciutat de Girona té una renda mitjana per habitant de 13.920 euros anuals. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va fer públiques ahir les darreres dades sobre indicadors urbans, que corresponen al 2018 i que apunten a un creixement sostingut de les rendes de més de 1.000 euros entre els habitants de la capital de la província des del 2015.

Girona encapçala així el rànquing de les ciutats de la regió de més de 20.000 habitants. La segueixen Olot, que compta amb 12.998 euros anuals de mitjana, Blanes (11.603 euros), Sant Feliu de Guíxols (11.238), Palafrugell (10.760 euros), Figueres (10.721 euros), Lloret (10.108 euros) i Salt (8.920 euros). Totes han vist com les rendes han augmentat de manera sostinguda respecte als anys anteriors.

La ciutat de Girona se situa així com la 16a ciutat de l’Estat de més de 50.000 habitants amb una renda més elevada, a l’altura de poblacions com Burgos (13.924 euros), Portugalete (13.925) o Santiago de Compostel·la (13.950). Per davant té altres municipis catalans com Gavà (14.038), Sant Feliu de Llobregat (14.482), Cerdanyola del Vallès (14.973), Molins de Rei (15.057), Sant Joan Despí (15.189), el Masnou (15.867), Esplugues de Llobregat (16.010), Vilassar de Mar (16.348), Barcelona (16.386), Sitges (17.323) i Sant Quirze del Vallès (18.163). En aquest sentit, es troba a 6.662 euros de la localitat catalana amb una major renda per habitant, Sant Cugat del Vallès, que presenta uns imports mitjans de 20.582 euros. I encara està més lluny del municipi amb major renda d’Espanya, Pozuelo de Alarcón, els habitants del qual compten de mitjana amb unes rendes de 28.326 euros.

A l’altre extrem s’hi situa Salt, que té rendes baixes, comparades amb poblacions com Yecla o Utrera.

L’estadística de l’INE també revela que Girona és la gran cituat de l’Estat amb un percentatge més gran d’ocupats en el sector serveis. Amb un 94,03% del total de persones amb feina treballant al sector terciari, encapçala un rànquing que té Mèrida en segona posició, seguida per Toledo, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda i Benidorm. Les grans metròpolis presenten xifres menors, com València (92,3%), Barcelona (91,21%), Sevilla (89,98%) o Madrid (89,12). L’estadística de l’INE també recull altres indicadors urbans, com ara el de la població estrangera. En aquest sentit, l’AUF de Girona és la cinquena de t l’Estat amb un percentatge més elevat. Així mateix, Lloret(37,64% el 2020) i Salt (39,25%) figuren com uns dels municipis amb un tant per cent més elevat d’immigrants.

Taxa d’atur

Pozuelo de Alarcón, a banda de ser el municipi amb major renda mitjana, té la menor taxa d’atur de tot Espanya, segons l’estadísticade l’INE. A Girona el percentatge de desocupació se situa al 13,39%. D’acord amb les dades d’estadística, és el municipi d’Espanya amb menor taxa mitjana d’atur estimada en 2020, amb un 6,5%, seguit de Sant Sebastià (7,1%) i Sant Cugat del Vallès (7,4%). A l’altre extrem hi ha Linares (Jaén), amb un 32,5%, seguit de Còrdova (amb un 27,8%) i Granada (26,8%).