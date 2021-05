El grup hoteler Med Playa, amb seus a Girona i a Benidorm, reobrirà per complet els 16 establiments situats a la costa catalana i espanyola a partir del 4 de juny de forma esglaonada i vuit mesos després dels tancaments. Els hotels obriran després de destinar-hi, entre el 2020 i el 2021, coincidint amb la pandèmia de la COVID-19, aproximadament vint milions d’euros en reformes i en reposicionaments. Les reformes més importants, que han inclòs la remodelació de 1.200 habitacions, una vintena de suits, i zones comunes i exteriors, s’han fet als hotels Calypso i Piràmide (Salou), Pez Espada (Torremolinos), Regente i Agir Springs Hotel (Benidorm), Bali (Benalmádena) i Santa Mònica (Calella). A més, Med Playa ha augmentat la categoria a 4 estrelles del Calypso i del Regente. Les inversions s’han dut a terme juntament amb els propietaris de tots els hotels, entre els quals el fons propietari Azora European Hotel & Lodging.

Jordi Avellí, director d’operacions de Med Playa, va explicar que «per millorar els hotels per al futur s’ha fet un esforç d’inversió aprofitant els períodes d’inactivitat originats per la pandèmia. Estem molt orgullosos de les reformes i les actualitzacions dels nostres establiments, augmentant la categoria d’alguns». Avellí va afegir que estan «molt contents per poder obrir i donar un servei segur i eficaç a tots els nostres hotels. Les dades d’incidència tant a Espanya com a la resta d’Europa milloren cada vegada més i estem convençuts que aquest estiu estarem molt a prop d’un servei com el que teníem abans de la pandèmia, operant amb bastant normalitat».

La confiança de les vacunes

El director d’operacions de Med Playa subratlla que «ens hem preparat tant estructuralment com en l’àmbit de servei per a aquestes obertures. La vacunació donarà molta confiança als mercats emissors nacionals i internacionals, i ara falta que les autoritats corresponents confiïn en els mercats emissors amb bones campanyes de captació».

Med Playa té en propietat hotels a Benalmádena (Hotel Bali), Salou (Hotel Calypso), Tossa de Mar (Aparthotels Sant Eloi i Esmeraldas), Platja d’Aro (Hotel Monterrey), Calella (Hotel Santa Mònica) i a la costa del mar Negre, a la localitat búlgara de Sinemorets (Hotel Bella Vista). El grup català també explota hotels a Salou, Benalmádena, Benidorm, Torremolinos i Tossa de Mar (Pola Giverola, propietat d’Azora European Hotel & Lodging).