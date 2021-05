La signatura d’hipoteques d’habitatges està agafant velocitat de creuer a Girona. Després d’un any de pandèmia i amb unes perspectives favorables gràcies a les vacunes, el nombre de préstecs concedits s’ha disparat durant el mes de març (últimes dades disponibles) fins a les 706, la segona millor xifra des del 2011, i un valor només superat per un pic que hi va haver al maig del 2016.

La del tercer mes de 2021 és, òbviament, la millor dada des de la irrupció de la COVID, i culmina una progressió ascendent iniciada el mes anterior amb 667 contractes.

La concessió d’hipoteques va patir un cert estancament a finals de l’any passat després de superar el sot de l’estiu, que va enfonsar el número de signatures fins a les 302 el mes d’agost. Aquell va ser el punt mínim de l’era COVID, una crisi que el bon inici d’any sembla que està deixant enrere.

Les hipoteques de març es van signar sobre un import de 93.865 milions d’euros, que també és una xifra remarcable que no es superava des del 2016.

Les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) també permeten fer el balanç d’hipoteques cancel·lades en temps de pandèmia: 5.196 cancel·lacions hi ha hagut a les comarques gironines de març del 2020 a març del 2021.

Un 30% més a Catalunya

Al conjunt de Catalunya es van registrar 6.580 hipoteques constituïdes sobre habitatges al març, segons les dades de l’INE recollides per ACN. Aquesta xifra suposa un increment del 30,3% respecte al mes anterior i del 32% en comparació amb el mateix període de fa un any. De fet, es tracta del creixement més pronunciat des d’octubre de 2018, quan l’indicador va augmentar un 41,6%. Catalunya és la tercera comunitat amb més habitatges hipotecats, per darrere d’Andalusia i la Comunitat de Madrid, amb 6.941 i 6.881, respectivament

A nivell espanyol, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges es va disparar un 35,1% al març respecte al mateix mes de 2020, la seva major alça des de desembre de 2019, fins a sumar un total de 36.886 préstecs, la quantitat més elevada des de gener de l’any passat, segons les dades de l’INE.

Amb l’avanç de març, que confirma la tornada a nivells previs al COVID que ja es va registrar al febrer, la signatura d’hipoteques sobre habitatges posa fi a cinc mesos consecutius de descensos interanuals. En tot cas, cal tenir en compte que la comparació es realitza sobre març de 2020, mes en què es va decretar l’estat d’alarma i en el qual es va alentir l’activitat a conseqüència de la pandèmia.