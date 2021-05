El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, exercirà com a cap de l’oposició i tindrà oficina pròpia, dos assessors i el títol d’honorable senyor. El dirigent socialista ha demanat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que se’l nomeni cap de l’oposició i Borràs ja ha signat la resolució, que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). La llei indica que el cap de l’oposició percebrà les retribucions que determini la cambra amb càrrec al seu pressupost. No obstant, Illa -com altres caps de l’oposició anteriors- no rebrà cap complement salarial, perquè no està pressupostat, i tampoc el reclamarà, segons han indicat fonts del partit. Així, cobrarà el sou de president de grup parlamentari, com la resta.

La llei indica que el cap de l’oposició disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per exercir les seves atribucions que li proveeixi el Parlament. L’exministre de Sanitat, que va guanyar les eleccions el 14-F, farà ús de l’oficina i els dos assessors que li pertoquen d’acord amb el càrrec, però no tindrà xofer ni complement salarial. Com a càrrec de l’oposició, Illa pot ser consultat, a iniciativa del president de la Generalitat, sobre els assumptes de més importància per a Catalunya o proposar millores a l’acció de govern.