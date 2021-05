França «no va ser còmplice» del genocidi de Ruanda, però «va tenir una responsabilitat aclaparadora», va reconèixer ahir Emmanuel Macron durant la seva simbòlica i esperada visita a al país africà. «França té un paper, una responsabilitat, un deure a Ruanda, el d’afrontar la història i reconèixer el patiment infligit al poble ruandès», va assegurar el president francès durant el seu discurs destinat a posar fi a més de 25 anys de tensions diplomàtiques lligades al paper de país gal en el genocidi dels tutsis el 1994.

Dos mesos després de la publicació d’un informe oficial realitzat per una comissió d’experts, a petició del propi Macron, assenyalant les «greus i aclaparadores responsabilitats» de França en la massacre que va causar la mort de més de 800.000 ruandesos, el mandatari gal va aterrar ahir a Kigali per culminar la reconciliació entre els dos països.

Informe històric

«Els assassins, les marees, els turons, les esglésies, no tenien la cara de França. No va ser còmplice. La sang que es va vessar no va deshonrar les seves armes ni les mans dels seus soldats», va destacar el mandatari. «França no va comprendre que romania al costat d’un règim genocida», va insistir el cap d’Estat reprenent la mateixa anàlisi de l’històric informe que considerava que les autoritats franceses, sota la presidència de François Mitterrand, van romandre «cegues a la preparació de la massacre». «En ignorar les alertes dels observadors més lúcids, França té una responsabilitat aclaparadora», va remarcar Macron durant la seva al·locució pronunciada al Memorial de Gizoli, on hi ha les restes d’unes 250.000 víctimes.

«Potser pugui demanar perdó en nom de França, això és tot el que esperem», va comentar recentment Egide Nkuranga, president de Ibuka Rwanda, la principal organització de supervivents del genocidi. En lloc d’emetre les tan esperades disculpes, Macron va recórrer a una subtil fórmula: «Acabo de reconèixer les nostres responsabilitats. En aquest camí, només aquells que han travessat la foscor poden potser perdonar, concedir-nos el do de perdonar», va concloure.

«Un immens acte de valentia»

El president ruandès, Paul Kagame, va considerar que aquestes paraules de Macron «van tenir més valor que una disculpa» i va qualificar d’«immens acte de valentia» la intervenció del seu homòleg francès.