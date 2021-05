El govern espanyol permetrà l'entrada als creuers internacionals a partir del dilluns 7 de juny. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte una resolució de la Direcció General de la Marina Mercant que aixeca la prohibició dels creuers, un veto que estava vigent des del març del 2020 amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma i que es va prorrogar el 27 de juny de l'any passat. A partir d'aquest 7 de juny, els creuers internacionals podran tornar a atracar als ports de l'Estat, això sí complint les mesures sanitàries aprovades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (amb PCR o similar abans d'embarcar). A banda, només podran desembarcar aquelles persones que tinguin permesa l'entrada a Espanya.

"L'evolució positiva en les últimes setmanes de la pandèmia a nivell europeu, des d'on procedeixen la majoria dels passatgers de creuers internacionals amb escala a ports espanyols, així com l'augment de la cobertura de vacunació i la disminució del nivell de risc a les comunitats autònomes, permeten el reinici de l'activitat dels creuers internacionals", s'assenyala en el text del BOE. "Es considera que aquesta activitat es produirà amb seguretat, tant pel que fa als passatgers dels creuers com per a la població de les localitats on estan ubicats els ports que visiten", continua la resolució del 27 de maig del 2021, signada pel director general de la Marina Mercant, Benito Núñez de Quintanilla. En el BOE es precisa que els creuers internacionals hauran de complir amb les condicions recollides en el document 'Mesures sanitàries per al restabliment dels creuers internacionals' del Ministeri de Sanitat i que es publicarà al portal web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.