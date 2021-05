El cognom Pierre equival a emprendre, amb orígens en una saga industrial tèxtil procedent d’Alsàcia en el segle XIX, que va fundar una empresa a Sant Joan de les Abadesses. És una família en la qual diversos dels seus membres alimenten l’univers startup català, que va des de Glovo a Badi o Aggity. Clàudia Pierre Trias de Bes és una de les seves representants i acaba de llançar-se amb Meeting Lawyers, una startup d’assessoria legal de marca blanca per a empreses fundada juntament amb altres socis que inclouen a l’exlíder de Ciutadans, Albert Rivera, i que ofereix com a novetat consultes mitjançant xats i videotrucades les 24 hores del dia.

La necessitat per emprendre de Clàudia, advocada de formació, és innata. La seva inquietud va fer que no es conformés amb treballar en un despatx. «Ja sent allà vaig muntar una marca de joies, però aviat vaig veure que allò meu era una cosa relacionada amb el Dret», recorda. I els gens també han de veure. El seu germà Carlos, quatre anys menor, va fundar Badi, una app per a trobar companys de pis i apartaments de lloguer. Ha resultat ser una font d’inspiració.

«Em porto molt bé amb ell. Vaig viure la il·lusió amb la que acudia al seu negoci cada dia. Ell, que també és inquiet com jo, em va donar suport des del primer moment», explica. Però la cosa no es queda aquí. El seu cosí Òscar Pierre Miquel és un dels cofundadors de Glovo. Un germà d’aquest, Marc, ja ha començat en aquest món amb la plataforma Renty, per al lloguer de qualsevol mena d’objecte. I el pare de tots dos i oncle de Clàudia, Òscar Pierre Prats, és fundador de Aggity, especialitzada en transformació digital.

El gen empresarial dels Pierre Miquel els ve també per part de mare, ja que aquesta és filla d’un dels fundadors de la gironina Miquel Alimentació (avui GM Food). I en l’origen de tots, la indústria tèxtil del segle XIX. Però Clàudia ha volgut sempre emprendre. Després d’una etapa en despatxos va recalar en el de la família, que mancava de dret penal, la seva especialitat. Però va continuar inquieta. Abans del projecte actual va crear el servei Desallotjament-Okupes. I al final ha desembocat en Meeting Lawyers.

Grans empreses

Els clients d’aquesta societat constituïda al gener passat, seran grans empreses que volen oferir als seus clients una cartera de serveis jurídics. Operen per tant com una marca blanca amb tecnologia pròpia adaptable a les necessitats de cadascun dels seus clients. En l’actualitat treballen ja vuit persones en l’empresa, però a final d’any esperen ser una vintena després d’una inversió de 400.000 euros que aporten els socis i arribar al milió d’euros de facturació en un any.

La idea va sorgir després de veure com funcionava Meeting Doctors, d’Albert Castells i José López. «Jo mateixa vaig veure que parlava molt i fins i tot resolia moltes consultes de clients per WhatsApp, però alhora vaig detectar que l’oferta existent en el mercat es basava en la consulta telefònica». Finalment es van apuntar aquests dos emprenedors també, així com el despatx Martínez-Echevarría & Rivera.

L’exlíder de Ciutadans, Albert Rivera, president d’aquest bufet, no es va conformar que aquesta aportació el know-how jurídic, sinó que es va convertir també en soci del projecte i en president del consell d’administració. Carlos Ripollès, soci originari, viu a Mèxic, on ja ha iniciat contactes per a expandir el negoci per la zona. De fet, no descarten iniciar operacions en aquest país al juliol, alhora que comencin amb el seu primer gran client a Espanya.