Des de fa un temps s'està discutint sobre les macrogranges i els problemes que poden comportar. El Ministeri està treballant en una proposta legislativa per regular el sector lacti limitant la mida màxima de les explotacions de boví de llet. Segons les dades del mateix Ministeri, l’elevat nombre d'explotacions que tanquen, al voltant de les 700 a l'any, no es donen de forma generalitzada, sinó que les dades mostren que mentre tanquen les explotacions mitjanes i petites, creixen les de grans dimensions. Així, entre 2016 i 2020 el nombre d'explotacions amb una producció major als 8 milions de kg haurien augmentat en un 57%. Sembla convenient diferenciar entre explotacions professionals que han de créixer per mantenir la seva viabilitat i grans explotacions industrials amb les que el ramader professional no pot competir. Es proposa les 500 vaques en producció com a valor límit per diferenciar entre ramaderies familiars i ramaderies industrials. Cal considerar que aquestes 500 vaques en producció solen tenir associades, a la pròpia explotació, a la seva reposició, de manera que a partir d'aquesta xifra s'estaria arribant a dimensions de 1.000 animals en l'explotació, amb les problemàtiques en termes mediambientals i sanitaris que això pot comportar, no només a la pròpia explotació, sinó a les del seu entorn i a el medi en el qual es trobi, argumenten des de l'organització. «Esperem que aquesta promesa del Ministeri de regular el sector realment es compleixi i que s’escolti i atengui les necessitats de el sector productor per a l'elaboració d’aquest Reial decret» apunten des de l’U de U.