La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, s’ha compromès a afrontar la lluita contra el canvi climàtic de manera transversal per aconseguir una Catalunya «sostenible i verda». La consellera va prendre dimecres el relleu a l’exconseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a qui va agrair la «feina ingent» en favor de la sostenibilitat. L’exconseller va obsequiar Jordà amb un llibre del centenari del servei meteorològic de Catalunya, «una veritable estructura d’Estat» ara sota les competències de Jordà.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha encapçalat fins ara el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Ara, a aquest àmbit «essencial», la conselleria hi suma la lluita contra el canvi climàtic i l’agenda rural com dos elements «imprescindibles» per al territori.

Jordà va reconèixer tenir «moltes ganes» per treballar a assolir aquests objectius i va assegurar que encara hi ha molta feina per fer. «Encarem amb moltes ganes el repte de fer compatible aquests dos mons», va afirmar.

La consellera va assegurar que històricament aquests dos àmbits no han «caminat plegats», però ha afirmat que l’horitzó és el mateix. En aquest sentit, s’ha mostrat «convençuda» que, amb la feina en equip i la «cogestió» que caracteritza el departament, treballaran a favor de la sostenibilitat per fer una Catalunya «més verda, més sostenible i on els pagesos i els ramaders puguin guanyar-se dignament la vida».

Reunió bilateral

Per la seva banda, JARC ha demanat explicacions al Govern sobre el pes del sector agrari a la nova conselleria i per això han sol·licitat una reunió bilateral amb la consellera Teresa Jordà després de l’anunci del canvi de nom i competències del Departament d’Agricultura, que passa a estar encapçalat per «Acció Climàtica».