«És qüestió de dies». A aquest termini va fiar el ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, l’aprovació del primer bloc de reformes sobre el sistema públic de pensions; tal com va manifestar en una entrevista aquest divendres al matí en TV3. No és la primera vegada que ho diu, però l’entesa amb patronal i sindicats cada vegada està més pròxima i les parts, segons confirmen fonts del diàleg social, estan ja abordant els «serrells» del qual serà el text definitiu. El pacte que ha desencallat la recent pròrroga dels ERTOs deixa via lliure per a tancar aquest primer acord en pensions, encara que aquest no està prou madur, segons reconeixen des de la Seguretat Social, perquè sigui aprovat en el Consell de Ministres del pròxim dimarts.

«És una magnifica notícia la renovació dels ertes. [...] Un esperó per a culminar l’acord de pensions», va escriure el secretari general de CCOO, Unai Sordo, en el seu compte de Twitter la tarda de dimecres, quan es va tancar l’acord per a la cinquena pròrroga dels ERTOs COVID.

L’entrada en vigor de les penalitzacions per a les jubilacions anticipades voluntàries i involuntàries és un quid important que tampoc està del tot tancat.

On sí que hi ha un consens tancat és en la fórmula per a revaloritzar les pensions: segons l’IPC de l’any anterior. Aquí Escrivá ha abandonat altres fórmules que pretenia introduir, amb correccions a mitjà termini segons si la inflació era negativa o positiva.

Una altra qüestió que serà aprovada en aquest primer bloc de reformes serà l’obligatorietat que els estudiants en pràctiques cotitzin a la Seguretat Social. Aquesta era una reforma pendent de quan el PSOE va governar en solitari i que va quedar en guaret amb l’avançament electoral. Escrivá ha reprès el testimoni que li va deixar l’anterior ministra, Magdalena Valerio, i «en el termini màxim de tres mesos» incloure als becaris en el sistema de la Segureat Social.