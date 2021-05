Metalquimia ha bufat 50 espelmes consolidada com una de les empreses referents del món carni. La firma amb seu a Girona compta amb 150 treballadors i proveeix de maquinària les principals indústries del sector a nivell mundial, una vocació exportadora que li permet vendre el 90% de la seva producció a més de 90 països i liderar la innovació en el camp del processament carni industrial.

L’efemèride serveix al president executiu de la companyia, Josep Lagares, per fer balanç i desgranar el significat del seu eslògan del 50è aniversari: «de la tradició a la disrupció».

Explica Lagares que Metalquimia es va crear el 26 de maig de 1971 per la necessitat de dotar el sector carni català d’una solució per mecanitzar-se i fer-se més competitiu a nivell industrial. «Quan Metalquimia va començar, les càrnies treballaven d’una manera molt tradicional, molt manual i poc mecànica», assenyala. La firma va saber-los donar unes eines innovadores per agilitzar els seus productius, com per exemple amb la injectora multiagulla per efecte esprai, una invenció de la casa que va revolucionar l’elaboració de pernils.

Amb aquesta premisa Metalquimia va començar a treballar colze amb colze amb empreses com Casademont, La Selva, Espuña o Industrias Revilla. Aviat va diversificar els seus serveis cap al sector dels cuits, dels marinats, dels curats i dels snacks de base càrnia (va crear la primera màquina del món específicament per fer aquests productes). Amb el creixement va arribar la internacionalització. Entre les apostes exteriors de la firma destaca l’obertura el 2015 d’una planta a la Xina per al primer productor mundial de carn de porc. Hi va fabricar una instal·lació de processament de productes carnis cuits amb capacitat per a 100 tones diàries.

Capdavanters en tecnologia

«Amb el temps hem anat transformant la forma en què el món processa la carn», assegura Lagares. Per exemple, en l’assecat de la carn, amb màquines que permetien resultats en una hora enlloc de dos mesos. Aquesta aposta per situar-se al capdavant en tecnologia els ha portat a fer una forta inversió en investigació i desenvolupament, convertint l’I+D en un dels seus trets més recognoscibles.

Metalquimia també ha rebut reconeixements pels seus projectes. El darrer, el premi IF Design Award 2021, un dels guardons més prestigiosos en el camp del disseny, que s’afegeix a altres reconeixements anteriors. I ha desenvolupat una vessant social que cristal·litza amb la Fundació Metalquimia i l’impuls de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que enguany ha guanyat el seu quart Premi Enderrock.

De cares al 2021, la companyia preveu incrementar la facturació fins a superar els 30 milions d’euros. En aquest sentit, està treballant en tres transicions estratègiques, que passen per la digitalització de la companyia, l’aposta per la sostenibilitat i el medi ambient, i l’anomenada «transició proteica», és a dir la creació de maquinària per elaborar proteïnes de fons alternatives (de vegetals, d’insectes o de creades al laboratori).

«Cada cop hi ha més gent, i el rendiment alimentari del planeta s’haurà de duplicar», apunta Lagares. De moment, la companyia es centrarà en celebrar els actes del seu 50è aniversari, no sense perdre de vista l’objectiu de cares al proper mig segle.