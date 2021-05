El nou Pla Estratègic del Banc Sabadell preveu que l’entitat obtingui uns beneficis el 2023 propers als 700 milions d’euros, amb noves retallades en els costos a Espanya de 100 milions el primer trimestre del 2022 i la transformació del seu model de banca retail, amb una digitalització del 100% per als processos de préstecs al consum, mitjans de pagament i comptes corrents. Segons el Pla Estratègic de l’entitat remès ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la rendibilitat sobre el capital tangible (ROTE) creixerà un 6% al 2023, un percentatge que situaria els guanys en els 700 milions. El pla inclou la filial britànica TSB, on es seguirà amb la reducció de costos iniciada fins als 70 milions.

En el marc de la transformació del model de negoci i la simplificació dels processos el banc s’ha proposat reduir els costos en 100 milions el primer trimestre del 2022.

L’entitat no és aliena a les reduccions de plantilla que afecten el sector i l’any passat va tancar un acord per a 1.800 sortides. L’últim expedient es va tancar amb un acord de prejubilacions on els treballadors rebran el 75% del seu salari anual assignat més el conveni especial fins que arribin als 63 anys. Pel que fa a les baixes incentivades, la indemnització acordada va ser de 35 dies per any treballat, amb un màxim de dues anualitats.

En el seu pla estratègic 2020-23, l’entitat no precisa quin impacte pot tenir la reducció de 100 milions d’euros de costos en la plantilla, tot i que inclou que té provisions per les vendes de la cartera ALCO, que van suposar més de 1.000 milions d’euros. Això sí, el Sabadell admet que la reducció de la plantilla del 2020 té «potencial addicional d’augmentar».

L’escenari de projecció dibuixat per l’entitat presidida per Josep Oliu inclou encara els efectes de la pandèmia. La morositat i la ràtio de cobertura s’estima que es mantindran com ara, tot i que es preveu una reducció del cost del risc a un nivell de 45 punts bàsics per al total del grup, mentre que el pic de morositat s’estima per a l’any que ve.

Digitalització creixent

Pel que fa la comercialització d’hipoteques, productes d’estalvi, inversió i assegurances l’entitat treballarà un model híbrid, és a dir, a través de canals remots però amb el suport del personal especialitzat de les oficines. Aquest serà un dels tres eixos estratègics mentre que els altres dos se centraran en enfortir la seva posició entre les empreses, on ja té una penetració del 40%, i en el creixement en el mercat hipotecari de la filial britànica TSB.

L’entitat va publicara primera hora, mitjançant una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el seu nou pla estratègic després del fracàs en el procés de fusió amb el BBVA i del canvi en la direcció –amb la sortida del fins fa poc conseller delegat Jaume Guardiola i l’entrada de l’actual, César González Bueno-.

Segons va explicar l’entitat, el primer dels eixos del pla buscarà oferir solucions especialitzades per a les empreses espanyoles que vulguin exportar i les ajudaran a «consolidar la seva posició», augmentant el volum de negoci.

Caiguda als parquets

El banc va perdre un 6,5% en la jornada borsària d’ahir. Així, el valor començava la jornada a la cotització de l’Íbex 35 a 0,68 cèntims d’euro per acció. A dos quarts de sis de la tarda, quan la sessió va tancar, els títols de l’entitat financera valien 0,63 euros.