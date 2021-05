El nou conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va decidir estrenar el seu mandat visitant les instal·lacions de Seat, a Martorell. La primera visita del dirigent republicà ha estat a la primera empresa catalana en nombre de treballadors a Catalunya, que actualment ocupa 15.300 persones. Torrent busca teixir llaços amb la firma automobilística, després que la Generalitat plantés al màxim mandatari del Grup Volkswagen, Herbert Diess, quan el passat 5 de març va visitar la planta catalana per a presentar els plans de electromovilitat de la companyia. El motiu pel qual ni el llavors responsable d’Empresa, Ramon Tremosa (de JxCat), ni el llavors vicepresident, Pere Aragonès, es van personar a la factoria va ser per no coincidir ni amb el Rei, ni amb el president del Govern, Pedro Sánchez. Torrent va visitar les instal·lacions de l’automobilística a Martorell, on es va reunir amb el president de Seat, Wayne Griffiths. «Seat és important no sols des d’un punt de vista històric sinó perquè ha estat un agent clau en totes les transformacions del model productiu del país».