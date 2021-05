Satisfacció entre els comerciants de l'Alt Empordà després de veure l'increment de turistes francesos, malgrat que oficialment no s'han aixecat les restriccions. El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, explica el darrer cap de setmana es va viure una "certa eufòria" amb xifres similars a les de 2019. Carbó celebra recuperar un client "tant important" per a la ciutat i pronostica un "molt bon estiu". Des de la Jonquera també reconeixen que s'ha notat que han començat a arribar més turistes de la Catalunya del Nord, però calculen que la normalitat no s'assumirà fins el juliol. El president de l'Associació de Comerciants de la Zona Nord, Antonio Escudero, ho vincula a la flexibilització en els controls d'entrada.

Bones perspectives per al comerç alt-empordanès de cara aquest estiu. I és que el sector ja ha començat a notar l'arribada de clients francesos, que son "clau" per a l'economia de la comarca. Malgrat que les restriccions segueixen pràcticament igual –com l'obligació de presentar una PCR negativa excepte en casos específics- els turistes francesos s'han deixat veure pels carrers de Figueres i la Jonquera els darrers caps de setmana, coincidint amb el bon temps. De fet, els comerciants de la capital de l'Alt Empordà reconeixen que feia molt temps que no tenien tants clients provinents de la Catalunya del Nord.

"La veritat és que hem quedat sorpresos. Hi ha hagut una eufòria per part del turista francès, que sabem que té moltes ganes de visitar-nos", assenyala el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, que pronostica que el proper estiu serà "molt bo". En aquest sentit, Carbó assenyala que els últims caps de setmana son "comparables" als de 2019 i espera que no es quedi "en una anècdota". "Si tot segueix pel mateix camí, estem molt esperançats. Esperem que no hi hagi noves restriccions", concreta.

En relació a l'hostaleria, el president dels comerciants de Figueres recorda que el client francès suposa, en condicions normals, un 35% del total i, per tant, assenyala que és "molt important" recuperar-lo després de la pandèmia. Carbó, però, dona per fet que ho aconseguiran si es manté el bon ritme de vacunació i el control de la pandèmia. "Deixem volar els ocells que facin falta, però serà un molt bon estiu. Això és com una ampolla de cava quan l'obres i, per això, estem convençuts que la gent té moltes ganes de sortir i fer tot allò que no ha pogut fer", explica Carbó, que destaca la col·laboració amb l'Ajuntament perquè Figueres sigui "una festa constant".

Flexibilitzen els controls

Un dels motius de l'arribada de més turistes francesos els darrers dies a l'Alt Empordà té a veure amb un cert relaxament en els controls d'entrada a l'estat espanyol i francès. El president del l'Associació de Comerciants de la Zona Nord, Antoni Escudero, explica que la normativa es manté però "han aixecat la mà" en relació a la PCR negativa i deixen entrar més vehicles.

Escudero i Carbó coincideixen en dir que es van quedar "estupefactes" quan es va anunciar el requisit de presentar un test negatiu per poder entrar, però esperen que ara es vagin suavitzant les mesures per poder arribar a la normalitat. Una normalitat que el president dels comerciants de la zona nord confia en que serà total al juliol.