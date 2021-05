L'Associació de Càmpings de Girona ha impulsat la iniciativa Camp&Go una iniciativa adreçada a les autocaravanes que fan ruta pel territori. Es tracta d'un servei especial amb tarifes reduïdes per aquelles persones que opten per una manera de viatjar itinerant. El servei consisteix en donar un espai per pernoctar i les autocaravanes podran arribar tard i marxar aviat. Són parcel·les grans a l'entrada dels càmpings per tal de no despertar a la resta de clients quan el vehicle arriba o marxa. A més, ofereixen una presa d'aigua i de llum. De moment, ja hi ha 25 establiments de l'associació que s'han apuntat a la iniciativa després de l'augment de viatgers en aquesta modalitat.

Aquest nou servei arriba després que un estudi de la Universitat de Girona (UdG), en què destacava que un 80% de les pernoctacions que fan els turistes que van en autocaravana són en càmpings. Es tracta d'una manera de viatjar que va a l'alça i l'estudi també posava de manifesta que la meitat dels viatgers tenien un poder adquisitiu més elevat.