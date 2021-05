Danone Espanya ha confirmat aquest dilluns que aplicarà un pla de transformació del seu model operatiu que suposarà la sortida de 153 treballadors de la multinacional, la qual cosa suposa gairebé el 8% de la seva plantilla, per a impulsar la digitalització i modernització de la companyia amb l'objectiu de recuperar quota de mercat, augmentar les vendes i tornar al creixement rendible i sostenible.

En concret, la multinacional ha informat a Europa Press que aquest pla es durà a terme de "manera transparent a través del diàleg i el consens" amb els representants dels treballadors, per la qual cosa preveu obrir en els pròxims dies el període de negociació amb els empleats en les seves tres filials (Essential Dairy & Plant Based, Waters i Specialized Nutrition) per a arribar a "solucions consensuades i de comú acord" per al canvi de model operatiu.

Aquest pla de transformació, denominat 'Local First', va ser anunciat pel grup el mes de novembre passat i s'aplicarà a tots els països en els quals opera, afectant un total de 1.850 treballadors a tot el món.

La multinacional ha precisat que aquesta iniciativa cerca aconseguir una estructura de costos més competitiva i que gran part de l'ajust es reinvertirà a impulsar les seves marques, buscar noves oportunitats de creixement i potenciar una plataforma digital d'anàlisi de 'Big Data' per a detectar noves tendències de consum.

Amb aquest pla de transformació, Danone respon a l'estancament del sector durant l'última dècada que ha provocat una important reducció de les vendes i de la quota de mercat de la companyia en aquest període.

D'acord amb el pla presentat, la multinacional té la intenció de modernitzar i agilitar el seu model operatiu sobre tres pilars estratègics, el primer d'ells a través d'un canvi organitzacional.

La multinacional vol dotar d'un model operatiu comú a les tres filials, la qual cosa li permetrà guanyar velocitat en els seus processos interns a l'hora de donar resposta a la demanda del mercat.

Un altre dels pilars del programa està a agilitar els processos de presa de decisions per a "guanyar rapidesa i eficiència" dins de l'organització, la qual cosa suposa dotar als països de major poder i responsabilitat en l'operativa local per a tenir una major eficàcia operativa, amb costos menors i una major rendibilitat per a impulsar un creixement rendible i sostenible.

El tercer consisteix en la creació d'una plataforma digital d'anàlisi de 'Big Data' per a detectar les tendències de consum en temps real i així guanyar agilitat en la resposta a la demanda dels mercats locals.

Danone ha avançat que preveu "importants inversions" econòmiques per al llançament de la nova plataforma digital i el reforç de l''e-commerce', a més de recursos materials i humans amb la incorporació de nous perfils professionals i l'adaptació d'uns altres.