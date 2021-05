L’ANC va presentar ahir a l’auditori de Cornellà de Llobregat el seu full de ruta per a la desconnexió de Catalunya de la resta de l’Estat en la qual s’aferra a la unilateralitat malgrat que els partits sobiranistes la mantenen aparcada després de la convulsa tardor de 2017 i on es conjura per impulsar una ILP per a una llei d’independència que recuperi el pols de nou als carrers.