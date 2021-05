Potser aquesta pregunta resol tota l’entrevista, encara que sospito que no hi ha una fórmula màgica. Com s’aconsegueix que el coneixement passi al procés productiu?

Porto 25 anys intentant respondre a això, li he dedicat tesis doctorals i en el meu recent llibre (Ciència, tecnologia i start-ups) també tracto aquesta qüestió. No hi ha una fórmula màgica. La meva conclusió és que Europa, des de fa dècades, té un problema. El 1995 es va fer famós El llibre verd de la innovació, en el qual es tractava la paradoxa europea.

Què era, o què és?

Encara en parlem. S’inverteixen molts diners en recerca, però ja l’any 1995 es considerava que Europa era poc eficient convertint aquesta inversió en activitat econòmica. Aquest debat l’havia tingut Estats Units dècades abans. La humanitat ha afrontat el problema quan ha sorgit i ha establert mecanismes perquè la recerca arribi a la societat i l’economia.

Per què inclou la societat en l’eix de definició?

Per les solucions que aporta la ciència als grans reptes que té la humanitat. El millor que ens ha portat la pandèmia és la demostració que en només un any hem estat capaços de portar cent vacunes fins al procés de desenvolupament. Som capaços d’aconseguir enormes impactes positius en tots els éssers humans a base de ciència.

I sense pandèmia? Què es necessita per tancar el cercle?

Abans de res, ciència. Sembla un tòpic, però a Espanya ho oblidem sovint. La crisi de 2008 va iniciar una enorme disminució dels diners dedicats a la ciència. Pressupostos a part, la ciència ha de tenir un caràcter emprenedor. Tenim camí recorregut, però es necessita més.

Què és tenir una mentalitat emprenedora?

Tenir clar que el càrrec rebut de la societat no és per crear únicament coneixement, sinó que aquest ha de convertir-se en cosa pràctica. Les OTRI (Oficines de Transferència de Resultats de Recerca) espanyoles estan generant centenars de start-ups, 500 patents cada any... Estem en el bon camí. Sense oblidar que necessitem una ciència potent i avui és feble.

La perifèria pot aspirar a jugar aquesta partida o continuarem assistint a una eterna fugida de talent?

Per desgràcia el talent no marxa per la ineficiència, sinó per la feblesa del sistema. La Universitat de Stanford té un pressupost anual que supera els sis milions d’euros i 16.000 estudiants. Les 70 universitats espanyoles en el seu conjunt tenen 1,3 milions d’alumnes i disposen d’una quantitat que no arriba ni a duplicar la que té Stanford. Evidentment, els investigadors tenen condicions molt millors allà que aquí.

Els diners poden amb tot?

La falta de dotació econòmica defineix qüestions molt importants, com la pèrdua de talent investigador, però hi ha altres qüestions importants com la burocràcia, excessiva en el nostre cas.

Pot mesurar-se l’eficiència?

Perfectament, i és un altre element clarificador. El sistema espanyol genera una invenció per cada tres milions d’euros invertits, exactament igual que l’estatunidenc. El procés de conversió no està malament, però aquí la ciència és molt més feble i molt pitjor que fa 20 anys.

Pitjor?

La inversió d’I+D sobre el PIB espanyol marca una línia descendent fa molts anys, i de forma més intensa des de 2010. Avui estem en un 1,25%, molt per sota del percentatge de 2000.

És una tendència global?

No. Portugal, molt afectat per la crisi, ha iniciat una recuperació des del 2015 i avui estan per davant, 1,4%. Fins i tot Grècia o Polònia ens han superat, alguna cosa no es fa bé.

Si això és així, les possibilitats de pujar al carro són nul·les?

Parlava de grans números, però quan es baixa al detall, s’observen enormes fruits. Barcelona en els últims 20 anys ha tret rendiment al camp bio. En aquest sector hi ha gairebé mil empreses. El 2014 hi havia sis inversors internacionals a Catalunya en aquest àmbit i avui són més de 70. Malgrat no tenir un sistema com els grans països, apostar per la ciència dona resultats econòmics i socials.

És el que anomenen generar un ecosistema innovador?

Exacte. A finals dels 90 no hi havia a Barcelona suficient gent, ni perfils capaços de gestionar empreses biotechs. Es requereixen grans sumes i cicles de maduresa llargs.

Admetem que no hi ha recepta màgica, però sí ingredients essencials, bàsics?

Per descomptat. Centres de recerca i tecnològics... Després, el talent, que és qüestió de formació. I el clima. Una foto d’un centre investigador amb la platja al costat sedueix els científics del nord d’Europa.

Funcionen igual les start-ups d’internet?

No. Els temps s’escurcen. Aquí el que es requereix és pur talent, no dècades de recerca.