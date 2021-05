La inflació anual estimada de l'IPC al maig es va situar en el 2,7%, cinc dècimes més que a l'abril, segons l'indicador avançat publicat per l'INE. Es tracta de l'increment més destacat des del febrer del 2017, quan aleshores va ser del 3%. En aquest comportament, destaca l'augment dels preus dels carburants i combustibles davant el descens registrat al maig de l'any passat. Per la seva part, la variació anual estimada de la inflació subjacent (índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics) augmenta dues dècimes, fins al 0,2%, és a dir, 2,5 punts per sota l'IPC general. Quant a la taxa mensual, al maig es va registrar una taxa del 0,4% respecte a l'abril, segons l'indicador avançat.

