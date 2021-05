“La meva jornada laboral comença entre les 7:30 i les 9:00 i surto entre les 14:30 i les 15:00. A la tarda recullo a la meva filla al col·legi i li dono el berenar. Gràcies a això he pogut finalitzar el Grau de Dret que tenia pendent”. Ana Luz Buendía, gironina de 44 anys treballa al departament de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva.

La possibilitat de conciliar la vida professional amb la vida personal és una de les condicions laborals de les quals gaudeixen els 2,6 milions d'empleats públics que treballen tant en l'Administració central com en l'autonòmica i local, així com en les Universitats. Com assenyala Míriam Borrell, funcionària de la Generalitat de Catalunya, “les Administracions són bastant flexibles en el tema de la conciliació familiar: ens donen l'oportunitat de concentrar l'horari, poder demanar una reducció de jornada, etcètera”. Míriam, mare de tres fills, considera que “les Administracions cuiden bastant bé el tema de la conciliació laboral”.

Tant l’Ana Luz com la Míriam van decidir opositar després de desenvolupar part de la seva vida laboral en l'empresa privada. L’Ana Luz destaca la tranquil·litat que li proporciona treballar a l'empresa pública: “Jo he criat a una de les meves filles mentre treballava en l'empresa privada i no l'he criat jo, l'han criat els meus pares”. Amb la seva altra filla ha estat “totalment diferent: ets tu qui la buscaràs i li dones el berenar cada tarda, i això no té preu perquè els nens creixen i aquest temps es va i no torna”.

Segons un informe publicat recentment per Addeco, només un de cada tres treballadors afirma tenir facilitats per a conciliar el treball i la família. L'estudi destaca que la flexibilitat horària (58%), les jornades intensives de treball (42%) i l'adopció del teletreball (37%) són les tres eines preferides per a la població activa espanyola de cara a garantir la tan anhelada conciliació. En el cas de l'Administració General, la seva Guia de Conciliació de la vida personal familiar i laboral contempla que els funcionaris puguin gaudir de fins a dues hores de flexibilitat horària (adaptant hores d'entrada i sortida) per a poder compaginar el seu treball amb la resta d'aspectes de la seva vida.

El camí per a aconseguir una plaça a l'Administració Pública no és fàcil: “aprovar una oposició requereix d'una sèrie de sacrificis tant personals com familiars”, assenyala Míriam. En la seva opinió, el més recomanable és preparar-se en una acadèmia que t'ofereixi les pautes, l'organització i el seguiment necessaris. Segons la seva experiència, no hi ha fórmules màgiques en el procés, per això és tan important confiar en un centre seriós i amb experiència. “El que ve de fora no sap tot el que es mou dins del món del funcionariat i per a aprovar una oposició cal estar molt segur i ben preparat”, afegeix l’Ana Luz. Tant la Míriam com l’Ana es van preparar a ADAMS Formació i insisteixen que és fonamental el paper que juga l'acadèmia en aquesta carrera de fons: “quan t'estàs preparant necessites que et guiïn a nivell acadèmic, a nivell personal, a nivell de materials i de preparació de les proves” insisteix Ana Luz.