L'oli d'oliva verge extra, noble producte enaltit per la dieta mediterrània, és traït en el supermercat. Gairebé la meitat de les anàlisis realitzades per les autoritats de consum de Catalunya i Balears el 2019 van detectar faltes greus amb qualitats inferiors a les anunciades. El 2020 es van realitzar també inspeccions i la situació es va mantenir. En alguns casos, l'oli d'oliva verge extra és considerat en les anàlisis com a simple lampant, qualitat més pròxima a l'ús industrial que al consum humà. L'estadística resultant de les anàlisis confirma que l'oli etiquetat com a oliva verge extra a Espanya, algunes vegades no és ni extra ni verge. El Govern balear, a través de la direcció general de Consum, ha obert expedients i proposat multes de fins a 24.000 euros després de les anàlisis de qualitat de l'oli d'oliva el 2019, segons informa El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona.