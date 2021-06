El nombre de turistes internacionals que van visitar Catalunya l'abril passat es va desplomar un 94,4%, fins als 94.391, respecte al 2019 pels efectes de la pandèmia, segons dades publicades per l'INE, que no ofereix una comparació amb el mateix mes del 2020, ja que l'activitat va ser nul·la.

A l'abril del 2019, van visitar Catalunya 1,67 milions de viatgers internacionals. La despesa també va caure en termes similars, en un 94,5% respecte l'abril de fa dos anys, fins als 89,7 milions, davant els 1.645,3 milions del 2019. La despesa mitjana per persona a l'abril es va reduir un 3,5%, fins als 950 euros; i per persona i dia va retrocedir un 8,1%, fins als 182 euros. En canvi, va augmentar l'estada mitjana dels 4,98 dies al 2019 al 5,22 aquest 2021.

En les xifres acumulades de l'any, entre gener i abril, van visitar Catalunya 319.298 turistes estrangers, és a dir, un 85,7% menys que al 2020 –cal tenir en compte que els dos primers mesos i alguns dies de març encara no hi havia restriccions- i un 93,5% menys que fa dos anys, quan prop de cinc milions de persones van visitar Catalunya.

Pel que fa les xifres acumulades de la despesa a Catalunya entre gener i abril, els viatgers internacionals s'han gastat 289,4 milions d'euros, un 87,4% menys que al 2020, i un 94% menys que el 2019, quan es va enfilar fins als 4.841,5 milions d'euros.Al conjunt de l'Estat, es van rebre 630.647 turistes estrangers a l'abril, xifra que representa un descens del 91,1% respecte el mateix mes del 2019. L'INE tampoc compara la variació interanual de l'abril del 2020, ja que no es va rebre la visita de cap turista estranger.

El principal país emissor va ser Alemanya, amb 143.769 persones, un 22,8% del total, seguit de francesos (116.340) i italians (40.509). Catalunya va ser la tercera comunitat de destí, amb un 15% del total, per darrere les Illes Canàries (17,4%) i Catalunya (15%).Per comunitats, Catalunya va ser el tercer territori de l'Estat on els turistes estrangers van fer més despesa, amb un 13,4% del total, superada per les Illes Canàries, que concentra el 21,2% del total, i les Illes Balears, amb el 18,7%. A tot l'Estat, la despesa va ser de 671 milions d'euros, és a dir, un 90,5% menys que al 2019.