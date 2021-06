contra el «desballestament» del servei. Una cinquantena de treballadors de Correus van participar ahir en una rodada lenta en cotxe per Girona per protestar contra el que consideren un «desballestament» del servei. El recorregut va començar des del parc comercial del Mas Gri, passant per la carretera de Barcelona, Jaume I, Ferran Puig i Joaquim Vayreda fins a l’esplanada del pavelló de Fontajau. CCOO i UGT van dir a ACN que la situació es reprodueix a tot l’Estat però que és especialment dura a les comarques gironines, on hi ha moltes zones rurals que s’estan suprimint.