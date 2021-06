El grup Nestlé, una de les majors multinacionals mundials en alimentació, va admetre aquest dilluns que treballa per actualitzar la seva estratègia de nutrició i salut després que el Financial Times revelés un document intern del gegant alimentari que descrivia una gran part dels seus aliments i begudes com poc saludables.

El diari explicava que va dir havia vist una presentació interna circulada entre els alts executius a principis d'aquest any que indicava que més del 60% dels aliments de la cartera d'aliments i begudes de Nestlé no podia considerar saludable sota una "definició reconeguda de salut ". El document deixava fora categories com nutrició mèdica, aliments per a mascotes, cafè (Nescafé, Nespresso i Starbucks) i productes per a nadons, que no havien estat analitzats.

L'analista de Kepler Cheuvreux, Jon Cox, va dir que incloure aquestes categories reduiria significativament la proporció de productes potencialment considerats no saludables. "Donats els negocis de confiteria, gelats i pizzes del grup, la xifra real per al grup basada en les estimacions de 2021 seria del 28%, la qual cosa no és una sorpresa", va dir en una nota. Va dir que l'informe podria apuntar a canvis en la cartera de productes, en particular una sortida de la rebosteria convencional.

Nestlé va dir en un comunicat que estava treballant en un "projecte per a tota l'empresa" per actualitzar la seva estratègia de nutrició i salut i estava analitzant tota la seva cartera per assegurar-se que els seus productes ajudaran a satisfer les necessitats nutricionals de les persones. Va dir que havia reduït els sucres i el sodi (sal) en els seus productes entre un 14% i un 15% en els últims set anys i que continuaria fent que els seus productes fossin més saludables.