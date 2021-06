L'atur a les comarques gironines tanca el maig amb un descens del 4,28% i ja encadena tres mesos consecutius de baixades. L'avenç de la vacunació i la reobertura progressiva ha permès que ara a la demarcació hi hagi 2.081 treballadors que hagin trobat feina i abandonin les llistes.

Sobretot, on més es nota el relaxament de restriccions és als serveis (l'hostaleria, per exemple, ja pot servir sopars) perquè només aquest sector ja concentra 1.713 aturats menys. Com sempre, però, les dades tenen dues cares. L'altra és que a la demarcació encara hi ha 46.567 aturats. Són quasi els mateixos que ara fa un any (tan sols pugen un 0,44%). Tenint en compte, però, que al maig del 2020 el llast del confinament per la pandèmia encara era ben evident.