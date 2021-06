Sense pressa, però sense pausa. Criteria, el hòlding de participacions de la Fundació Bancària La Caixa, ha aconseguit el 25,01% del capital de Naturgy després de comprar més títols en el mercat per reforçar-se davant l’oferta pública paricial (opa) del fons australià IFM sobre el 22,69% de l’empresa energètica. Després d’anunciar que augmentaria la seva participació fins al 29,99% per evitar superar el llistó del 30% que l’obligaria a llançar una oferta pública (opa) pel 100% del capital, la societat presidida per Isidre Fainé no ha parat d’adquirir accions en els últims dies.