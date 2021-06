Ceigrup Immobiliàries, que agrupa 13 professionals immobiliaris amb més d’una vintena d’oficines a les comarques gironines, va créixer l’any 2020 en facturació, amb una suma de 78,3 milions d’euros a la demarcació, un 0,6% més en relació amb el 2019. Tot i que el nombre d’operacions de compravenda ha baixat un 8% degut bàsicament al context de pandèmia, amb un total de 491 operacions, el preu mitjà de la compra d’habitatges s’ha incrementat prop d’un 10%, per la demanda de més metres quadrats dels habitatges comprats o la tipologia de les adquisicions.

El preu mitjà de venda el 2020 va ser de 159.568 euros, mentre que el 2019 va ser de 145.617. Esther Torrent, portaveu del grup, destaca que amb la pandèmia s’ha detectat una tendència a la demanda d’habitatges més grans i amb espais oberts, un fet que es reflecteix en els resultats anuals.

Salt a Barcelona

Des de fa uns mesos Ceigrup ha fet el salt a les comarques de Barcelona, amb la incorporació d’Amat Immobiliaris, una immobiliària de llarga trajectòria a Barcelona. És una de les immobiliàries de referència a Barcelona, amb 79 empleats i oficines a la ciutat de Barcelona, a Sant Just Desvern i a Sant Cugat.

Amb aquesta incorporació, Ceigrup ha consolidat el seu projecte d’agrupació de professionals immobiliaris de reconegut prestigi i li ha donat un gran impuls per a la seva presència a Barcelona.

El 18 de maig Ceigrup va fer una trobada de directors per marcar les noves línies estratègiques a seguir en els propers anys, «amb l’objectiu d’estar ben posicionats, sobretot en el camp tecnològic, per donar el millor servei als clients», segons destaquen els responsables del grup.

Ceigrup s’ha reinventat i ha aconseguit fer front a la crisi provocada pel coronavirus amb teletreball i noves fórmules de negoci, algunes de les quals han arribat per quedar-se. Tot i la paralització de l’activitat presencial durant uns mesos, degut a la pandèmia, es va seguir en tot moment donant servei i es van dissenyar i implementar solucions àgils per facilitar els tràmits de compra-venda, amb tecnologia adaptada i millorada per fer visites virtuals i trobades online.

Esther Torrent destaca: «Les noves tecnologies han estat molt importants per afrontar aquesta crisi però sobretot cal destacar que darrere hi ha un equip humà de gran vàlua personal i professional». També s’han potenciat els cursos de formació i les oficines s’han adaptat per garantir la màxima seguretat. «La finalitat principal és que, donada la mobilitat de les persones, aquestes es beneficiïn de la xarxa Ceigrup i puguin trobar la propietat o servei que necessitin i quan ho necessitin, i amb una resposta d'alt nivell professional i satisfactòria», indica.