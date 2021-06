Joe Biden, el president dels Estats Units, va visitar ahir Tulsa, ciutat d’Oklahoma on també s’han reactivat les excavacions en el que es creu que va ser una fossa comuna on, ara fa 100 anys, van acabar els cadàvers d’alguns dels centenars de persones negres assassinades en una massacre racial que va destruir una pròspera comunitat que es coneixia com el Wall Street negre i que, durant dècades, es va intentar esborrar dels llibres d’història. Ja no.

La lluita contra la injustícia i el racisme sistèmic i per les reparacions perdura, oberta, inacabada, com una ferida punyent, però els Estats Units almenys ja no poden ignorar, ni ignoren, un dels capítols més foscos de la llarga i infame història del racisme al país.

Impossible fer-ho. Des que el 1996 es va aprofitar l’atenció generada per l’atemptat comès per Timothy McVeigh a Oklahoma per fer als mitjans tornar el focus cap a aquella massacre de 1921 i van començar llavors els petits actes commemoratius, s’ha anat fent llum sobre aquell acte de terror. Després de la creació d’una comissió estatal de recerca el 1997 es va emetre un informe el 2001. Al vital treball de documentació que van realitzar abans dues dones negres, Mary Jones Parrish i Eddie Faye Gates, s’han sumat a més llibres, investigacions periodístiques, estudis... i la brutal i trista història que les autoritats van intentar enterrar és ara sobradament coneguda.

La massacre

Tot va començar el 30 de maig de 1921, quan un jove enllustrador de 19 anys, Dick Rowland, va pujar en un ascensor en un dels pocs edificis de Tulsa on els negres podien usar els lavabos. No està clar si va ensopegar i va trepitjar sense voler o es va agafar del braç de l’adolescent blanca de 17 anys que operava l’ascensor, Sarah Page, però ella va cridar i Rowland va sortir corrent.

L’endemà va ser detingut i traslladat a la presó del comtat. El Tulsa Tribune va publicar un article amb l’acusació falsa que que havia intentat agredir Page i, potser (impossible de saber perquè les referències a la massacre es van eliminar en microfilmar el diari), un editorial que incloïa la paraula «linxament» en el seu títol.

Una torba blanca va acudir a la presó per intentar que els lliuressin Rowland i un grup d’homes negres, molts veterans de la Primera Guerra Mundial, van anar a oferir-se dues vegades al xèrif (i dues vegades van ser rebutjats) per protegir el jove, especialment preocupats després d’un incident l’any anterior en què un altre arrestat negre va ser lliurat a les masses per ser linxat.

Hi va haver enfrontaments a la porta de la presó i, en un moment, una arma es va disparar. Els blancs es van dispersar pel centre de Tulsa, disparant a homes negres aleatòriament. No va ser el final de la terror sinó el principi.

Aquella mateixa nit la torba va acudir a Greenwood, el barri al nord de la ciutat en què s’havia generat una pròspera i vibrant comunitat negra, amb hotels, escoles, hospital, un diari, cinemes, botigues i oficines de tota mena, un banc, esglésies... Van començar una massacre, els saquejos de cases i negocis i la destrucció. Des de l’aire, en el que es creu que va ser el primer bombardeig d’una comunitat als EUA, es van llançar bombes de querosè i aiguarràs. Es va impedir arribar als bombers i policies, i membres de la Guàrdia Nacional no només van protegir la violència, sinó que hi van participar. Després de 14 hores de setge, Greenwood va quedar devastat.

Es calcula que hi va haver entre 100 i 300 morts. 1.470 cases van ser saquejades i destruïdes. Entre 8.000 i 10.000 habitants de Greenwood van quedar sense llar.