El festival d'enoturisme de la Costa Brava, el Vívid, ha tancat la 7a edició amb 1.211 participants i una ocupació mitjana del 85,5%. Aquestes xifres es troben entremig de la mitjana de les edicions del 2018 i 2019, que hi havia ocupacions del 80 i 90% respectivament. El 2020 la pandèmia va obligar a cancel·lar el festival. Aquest any s'han ofert seixanta activitats que s'han dividit en dos tipus de formats: el presencial i el virtual. A més, la programació s'ha prolongat durant els mesos d'abril i maig perquè el confinament comarcal no permetien els visitants de fora assistir a les sessions previstes. La climatologia de la primavera també ha portat a allargar unes setmanes aquest festival.

Entre tota la programació presencial, hi ha 35 activitats que han exhaurit les entrades. Un dels principals èxits d'aquest any han estat els esmorzars gastronòmics entre vinyes, que han esgotat totes les localitats en cada una de les sessions que s'han fet. Per altra banda, hi ha activitats que han ampliat el nombre de sessions per la demanda que tenien, com ara la ruta enogastronòmica de Figueres o la visita amb vins al monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà).

Sobre la programació virtual, la desena de propostes han rebut una bona acceptació per part del públic. Entre totes les activitats s'han aconseguit 6.000 visualitzacions. Es tracta de visites guiades virtuals en espais com el monestir de Sant Quirze de Colera (Alt Empordà) o els tallers d'aprendre a fer vinagre i vermut i també el tast virtual en llengua de signes.