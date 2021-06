Treballadors de la residència Palafrugell Gent Gran han decidit recórrer als tribunals per denunciar que l'empresa està "vulnerant" els seus drets impedint l'accés a jubilacions parcials. "És el nostre dret, però al Patronat de la Fundació i al nostre gestor el SSIBE no els sembla adient ja que hi ha d'aportar una quantitat de diners", critica el comitè en un manifest que han llegit a les portes del centre. Assegura que ha intentat dialogar per arribar a acords però que "a l'altre costat no hi ha ningú". Per això, subratllen que no han tingut cap altra opció que interposar una demanda. El comitè assegura que nou treballadores s'han pogut jubilar però que ara l'empresa li nega el dret a una empleada que compleix els requisits.