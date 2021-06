L’oli d’oliva verge extra, noble producte enaltit per la dieta mediterrània, és traït al supermercat. Gairebé la meitat de les anàlisis realitzades per les autoritats de consum de Catalunya i Balears el 2019 van detectar faltes greus amb qualitats inferiors a les anunciades. En 2020 es van fer també inspeccions i la situació es va mantenir. En alguns casos, l’oli d’oliva verge extra és considerat en les anàlisis com a simple «lampante», qualitat més pròxima a l’ús industrial que al consum humà. L’estadística resultant de les anàlisis confirma que l’oli etiquetat com a oliva verge extra a Espanya algunes vegades no és ni extra ni verge. El Govern balear, a través de la direcció general de Consum, ha obert expedients i proposat multes de fins a 24.000 euros després de les anàlisis de qualitat de l’oli d’oliva en 2019.

Etiquetatge fraudulent

L’activa direcció general de consum del Govern balear no és l’única a detectar el frau, però ha estat la pionera en la lluita per la millora de la qualitat d’aquest producte emblemàtic amb l’anunci de les primeres sancions. L’Agència Catalana de Consum catalana no ha divulgat els controls realitzats ni les empreses afectades, però reconeix també que de 24 anàlisis realitzades entre 2019 i 2020 es van detectar 14 irregularitats que han donat lloc a 10 expedients per falta greu en la qualitat del venut. D’aquestes irregularitats arxivades, dues van ser per etiquetatge, una per comercialització d’un producte passada la seva data de consum òptima i la quarta per una analítica contradictòria. Les signatures expedientades són per causa greu, per la qual cosa el procés pot desembocar en multes d’entre 10.000 i 100.000 euros. En el cas d’un problema d’etiquetatge, la multa és de menys de 10.000 euros. El 2019, de 14 anàlisis realitzades, 10 van ser irregulars. El 2020, de 10 anàlisis quatre van ser irregulars.

Les deficiències detectades en les anàlisis no suposen un risc per a la salut, però sí un clar frau al consumidor pel fet que han corroborat que la qualitat real del producte és inferior a la que s’anuncia en el seu envàs.