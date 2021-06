El Govern central no va vetar ahir la presència del líder d’ERC, Oriol Junqueras, a la taula de diàleg entre l’executiu central i el Govern, però dubta que realment sigui proposat com un dels seus integrants. Així, la portaveu de l’executiu, María Jesús Montero, va recordar que aquesta taula de diàleg es va conformar perquè pogués haver-hi trobades entre el Govern central i el de Catalunya. Va afegir que no s'ha plantejat la presència de cap persona que no fossin els que ostenten les responsabilitats de govern.