El Consell de Ministres d’ahir va acordar la concessió d’un préstec de 13.830 milions d’euros a la Tresoreria General de Seguretat Social per a equilibrar els comptes del sistema en relació al pagament de pensions o de prestacions per incapacitat temporal (IT), segons va anunciar la ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero. La ministra va assegurar que aquest préstec, ja previst als Pressupostos, evidencia el compromís del Govern per fer sostenible el sistema de la Seguretat Social «a curt, mitjà i llarg termini».