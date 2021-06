La Comissió Europea torna a avisar Espanya de «desequilibris» macroeconòmics per l’alt nivell de deute i dèficit i li reclama «prudència» fiscal. En el paquet del Semestre Europeu de primavera, l’executiu comunitari evita obrir expedients per dèficit excessiu, però inclou Espanya entre els països amb importants «desequilibris» econòmics.

És per aquest motiu que demana a l’Estat, com a la resta de països amb elevat nivell de deute, «prudència» fiscal. La recomanació de l’executiu europeu per als països molt endeutats és contenir la despesa corrent i finançar les inversions amb els fons europeus.

En l’informe sobre Espanya, Brussel·les alerta de l’elevat deute públic, però també del privat, i demana millorar la productivitat i competitivitat de les empreses.

Cost fiscal «considerable»

Pel que fa a l’avaluació de les mesures econòmiques a l’Estat contra la crisi, l’executiu comunitari diu que han tingut un «cost fiscal considerable» però remarca que les ajudes a empreses i llars «han ajudat a mitigar l’impacte de la crisi en el sector bancari, que ha afrontat la crisi per la COVID-19 en millor forma que en el passat, tot beneficiant-se d’una millor qualitat dels actius, capitalització i posició de liquiditat».