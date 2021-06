Ja som a la recta final de la Campanya de la Renda 2020, un exercici que sense està sent especialment complex per als més de 4 milions d'espanyols que s'han vist afectats per algun tipus d’ERTO (total o parcial). Al comptar el SEPE com un segon pagador, el llindar perquè la declaració de la renda sigui obligatòria baixa a 14.000 euros anuals, des dels 22.000 euros percebuts per aquells que compten amb un únic pagador (sempre que l'import percebut pel segon pagador superi els 1.500 euros). A això s’hi afegeix que no hi ha un percentatge fix de retenció sobre les ajudes del SEPE, aquest dependrà de la normativa fiscal i de les circumstàncies específiques de la persona que ha cobrat el subsidi, de manera que la probabilitat que l'esborrany surti inicialment a pagar o contingui errors és molt més alta.

Molts contribuents ho estan deixant per a l'últim moment, cosa que pot suposar un problema, i és que segons dades pròpies de TaxDown, el 80% dels contribuents reconeix que necessita demanar ajuda per poder presentar la declaració correctament, i encara amb aquesta ajuda externa, cada any a Espanya es presenten més de 900.000 declaracions amb algun tipus d'error.

L'escassetat de solucions presencials impulsa, sens dubte, la digitalització del procés. L'AEAT posa a disposició dels ciutadans un programa informàtic per a la realització de la declaració, però els contribuents han d'incloure de forma manual totes les seves dades incloses les deduccions a què tenen dret, moltes d'elles desconegudes. A més, aquest any entren en joc altres factors, per exemple, les deduccions específiques per ajudes relacionades amb la Covid-19.

A dia d'avui, l'alternativa més econòmica a l'esborrany, que maximitza l'estalvi, recuperant cada cèntim disponible per al contribuent, és també digital, però d'iniciativa privada. TaxDown, Col·laborador Social de l'AEAT, és una ‘start-up’ que ofereix als contribuents una forma senzilla de fer la declaració de la renda per internet, en uns quants clics i de forma intel·ligent. Per tercer any consecutiu, TaxDown és l'opció digital més rendible per realitzar la declaració, que ja ha estalviat als seus usuaris un total de més de deu milions d'euros durant els dos mesos d’aquesta campanya.

Catalunya: deduccions a la família i a l'habitatge

De les 10 deduccions autonòmiques que poden aplicar-se els catalans, la majoria estan relacionades amb la família i l'habitatge. És vital comprendre cada cas individual, ja que en cada circumstància s'aplicaran unes deduccions concretes.

Com a cas pràctic, imagina un contribuent català menor de 40 anys amb ingressos de fins a 25.000 € en l'exercici anterior, amb un únic pagador, 2 fills compartits amb la seva parella (2018 i 2020), amb despeses de guarderia i un habitatge de lloguer. L'esborrany d'Hisenda li sortiria a retornar 314 €. No obstant això, utilitzant l'eina de TaxDown, per fer la declaració de la renda, li sortiria a retornar 764 €, una diferència de 450 € de maximització de l'estalvi. Per què? Perquè TaxDown inclou totes les deduccions, fins i tot les autonòmiques, a diferència de l'esborrany. A causa de les circumstàncies tan excepcionals, el risc d'imprecisions en l'esborrany és bastant més possible del que és habitual.

Segons dades de l'Agència Tributària i el Portal de Transparència del ciutadà, gairebé 6 milions d'espanyols confirmen el seu esborrany d'Hisenda sense comprovar si li han aplicat, entre altres qüestions, les deduccions autonòmiques. Això es tradueix en més de 9.000 milions d'euros no deduïts i que podrien suposar un gran estalvi.

Què passa si ja he presentat la declaració sense incloure les deduccions?

No és cap problema, Hisenda permet revisar les declaracions ja presentades durant els següents 4 anys a la presentació. Si la vas presentar a l'abril o al maig el recomanable és que facis la simulació gratuïta a l'aplicació de TaxDown i comparar-la amb la ja presentada per veure si et poden aplicar algun estalvi extra. El 35% dels usuaris que ho proven aconsegueixen estalvi. I si val la pena per 35 € es pot contractar el servei PRO i tornar-la a presentar, amb la seguretat que si succeeix qualsevol cosa el servei postpresentació de TaxDown s'ocupa de resoldre-ho.

L'avantatge de TaxDown està en el seu algoritme

Precisament per assegurar el màxim estalvi en la declaració, TaxDown ha desenvolupat un algoritme propi, que creua les dades fiscals amb les dades personals i així és com detecta totes les deduccions autonòmiques i estatals aplicables, que no estan reflectides, per defecte, en l'esborrany que proposa Hisenda. Així, la plataforma millora en un alt percentatge dels resultats de l'esborrany inicial ofert per Hisenda.

Aquest sistema permet als usuaris presentar la seva declaració amb senzillesa i rapidesa, 100% en línia i sempre amb el suport dels assessors fiscals de TaxDown, que estan disponibles per solucionar qualsevol incidència que pugui sorgir, acompanyant els contribuents al llarg de tot el procés.

Com es fa la declaració amb TaxDown?

Com a Col·laborador Social de l'AEAT (Agència Espanyola d'Administració Tributària) quan l'usuari es registra i introdueix les seves dades d'identificació fiscal (casella 505 de l'exercici 2020, identificació mitjançant Cl@ve PIN d'Hisenda o el número de referència), la plataforma dona accés a la informació de contribuent directament de l'Agència Tributària. L'usuari només ha de confirmar les seves dades i contestar entre 6 i 15 preguntes senzilles sobre la seva situació fiscal, per poder aplicar totes les deduccions possibles que li corresponen. Uns segons després la plataforma oferirà el resultat de calcular TaxDown i el del seu esborrany, perquè el contribuent pugui comparar.

La plataforma ofereix precisió i seguretat, amb múltiples sistemes de detecció per minimitzar la possibilitat d'introduir dades errònies. Aquestes alarmes deriven a un equip de fiscalistes de TaxDown, que informen de totes aquelles declaracions que mereixen ser revisades. Les comproven punt per punt de la declaració i les verifiquen.

L'app està disponible tant a Android com a iOS, ofereix la possibilitat de fer un simulacre de declaració gratuït, perquè el contribuent pugui veure el càlcul de TaxDown en contraposició amb el de l'esborrany. En cas que l'usuari decideixi procedir amb la plataforma, TaxDown cobra una tarifa plana de 35 €, que inclou tots els serveis associats (presentació de la declaració, assistència durant el procés, revisió després de la presentació si cal, etc.).

D'aquesta manera, qualsevol contribuent per compte aliè i sense disposar de cap tipus de coneixement financer o fiscal, pot realitzar de manera segura i fiable la seva declaració, assegurant-se el màxim estalvi.