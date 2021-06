Les comarques gironines ja encadenen tres mesos seguits amb l’atur a la baixa. Segons les darreres dades anunciades pel Ministeri de Treball, durant el mes de maig la desocupació va baixar un 4,2% respecte al mes anterior fins a arribar a 46.567 persones a les llistes del SEPE. És un número elevat en comparació amb els mesos anteriors a la pandèmia, però al mateix temps és una bona dada de l’era COVID. De fet, és la més baixa des del setembre, i pràcticament la mateixa (només un 0,44% superior) que la del maig passat, el primer de la desescalada després del confinament de la primavera.

La desocupació ha caigut en tots els àmbits, però sobretot es nota al sector serveis, on 1.713 persones han sortit de l’atur, mentre que 139 ho han fet de la indústria, 106 de la construcció i 112 de l’agricultura.

La contractació s’ha disparat, coincidint amb la fi de les mesures restrictives dels darrers mesos i amb la preparació de la campanya de l’estiu. Això s’ha traduït en 22.945 contractes, un 15,4% més que fa un any. I com ja és habitual a les comarques gironines, la majoria d’aquests nous contractes són temporals (19.140), mentre que els indefinits arriben als 3.805.

La creació de llocs de treball també està agafant embranzida. Se’n han creat 6.000 de nous en un mes, que suposa un total de 324 persones donades d’alta a la Seguretat Social. També ha baixat el nombre d’afectats per ERTOs, tot i que encara n’hi ha 12.025 a la província.

Campanya estival

Final de l’estat d’alarma, prèvia de l’estiu, virus a la baixa i contractacions a l’alça. Al conjunt de l’Estat la calor de la campanya estival ja es nota en les altes i baixes a la Seguretat Social i l’ocupació, en un mercat laboral tan marcat per l’estacionalitat com l’espanyol, va registrar el seu millor mes de maig en els últims tres anys. L’ocupació va tancar amb un saldo positiu de 211.923 afiliats a la Seguretat Social; fins als 19,26 milions d’ocupats, i Espanya ja ha recuperat els nivells d’ocupació previs a l’arribada del virus. Mentrestant, l’atur va tornar a baixar per tercer mes consecutiu i amb especial intensitat, i es va situar en la cota dels 3,78 milions d’aturats. Així ho reflecteixen les dades a escala global, que anticipen un estiu de recuperació laboral.

Catalunya va registrar un bon mes de maig, amb un increment de l’afiliació de 37.363 ocupats; fins a un total de 3,4 milions. En números absoluts va ser l’autonomia que més nova ocupació crec i va retenir; doblegant les xifres registrades per l’altre motor econòmic d’Espanya, Madrid. No obstant això, en termes relatius la comunitat més beneficiada per la fi de l’estat d’alarma i l’avanç de la campanya de vacunació van ser les Illes Balears. Si l’ocupació va créixer a Espanya al maig respecte a abril l’1,1%, a Balears ho va fer el 5,8%. El descens de l’atur ha estat generalitzat en totes les autonomies. A Catalunya va baixar en 15.368 persones, fins a un total de 481.817 aturats. «Es manté la bona tendència però és prematur dir que s’ha acabat l’etapa d’afectació de la pandèmia en el mercat laboral perquè encara falten mesos per a comprovar l’evolució», ha assenyalat el directe de relacions laborals de la Generalitat, Enric Vinaixa.