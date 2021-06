Amazon comença a aixecar el seu magatzem logístic al Logis Empordà, al Far d'Empordà. Les obres que la constructora Sacyr està fent al hub logístic són ben evidents des de diversos punts i ja s'estan removent terres, aixecant grans columnes de formigó i urbanitzant els accessos. A finals de febrer, el diari econòmic EjePrimer va avançar que el fons d'inversió Eurofund i el grup Logistics Capital Partners ultimaven la compra d'uns terrenys de 85.000 metres quadrats –amb possibilitat doblar l'espai- i a finals de març es confirmava l'adquisició. De fet, a l'entrada dels terrenys un gran cartell anuncia les obres promogudes pel fons d'inversió i el grup logístic.

Aquest és un dels dos centres que la gran multinacional preveu obrir a Catalunya. L'altre, segons va avançar TV3 al març, s'ubicarà a l'antiga fàbrica de Bacardi a Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

De moment, s'ha aixecat diverses columnes de formigó de grans dimensions i diversos camions treballen preparant els terrenys, de 85.000 metres quadrats. El macrocentre també servirà a la companyia per proveir França, on està tenint problemes per instal·lar-se. La comarca fa mesos que es prepara per a l'arribada del gegant logístic. De fet, Figueres oferirà el proper curs un cicle formatiu de grau superior en Transports i Logística a l'instittu Cendrassos. Ho farà amb la mirada posada en Amazon i la previsió que la instal·lació de companyia generi uns 200 llocs de feina. L'operació coincideix amb la segona fase de les obres d'urbanització del centre logístic del Far-Vilamalla, que està previst que acabin el mes de juliol. Aquesta segona fase inclou la construcció de tots els vials del sector i compten amb un pressupost de 6,7 milions d'euros. Una vegada la segona fase de les obres finalitzi, CIMALSA posarà al mercat més de 328.000 m2 de sòl logístic, que permetria la implementació d'entre 12 i 15 empreses del sector.

Un 'hub' logístic

El Logis Empordà forma part d'un hub logístic del Far-Vilamalla, que incorpora l’actual estació intermodal de Vilamalla, amb capacitat per gestionar mercaderia ferroviària conteneritzada, frigorífics, granels i automòbils.