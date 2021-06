Calonge i Sant Antoni ha aprovat per ple l'adjudicació de les obres d'urbanització de Mas Pere per 8,7 milions d'euros. L'adjudicació s'han fet amb una rebaixa del 20,29% respecte del preu en què es va posar a licitació el contracte i això, segons el consistori, "repercutirà" directament en una reducció de les quotes que han de pagar els propietaris. Una rebaixa que s'afegeix a la reducció d'un 5% del cost de l'obra per l'actualització que va fer l'ajuntament l'any passat.

La previsió és que les obres, que tenen una durada de dos anys i mig, comencin al setembre. L'Ajuntament assegura que l'actuació "segueix el seu curs" tot i que s'hi ha presentat recursos.

En concret, un dels propietaris ha presentat un recurs especial en matèria de contractació, que està pendent de la resolució del Tribunal de Contractació. El mateix propietari i l'associació Masperense n'han presentat un altre de contenciós administratiu contra l'actualització del projecte d'urbanització.

Les obres d'urbanització preveuen la creació d'una xarxa de clavegueram separativa, que permetrà l'eliminació de les fosses sèptiques, la instal·lació de les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que seran soterrades, l'enllumenat públic i l'asfaltatge i construcció de voreres, així com l'adequació de les zones verdes.

Els propietaris de l'urbanització hauran de sufragar la major part del cost de l'obra. El consistori calcula que, un cop adjudicada, el cost mitjà serà d'uns 15.000 euros per finca. L'import s'abonarà en sis quotes repartides cada sis mesos durant tres anys. La primera ja s'ha liquidat. Una altra part es finançarà amb els 358.506,67 euros aportats per l'Entitat Urbanística de Conservació de Mas Pere, que en el moment de la seva dissolució va traspassar els diners disponibles a l’Ajuntament amb l'objectiu de destinar-lo a les obres.