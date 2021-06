La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) aquest any. "No és massa just que deixem els que més ho necessiten, no congelats, sinó amb pèrdua de poder adquisitiu", ha dit aquest dijous en roda de premsa des de les Canàries. Díaz ha explicat que les conclusions del comitè que es va constituir per determinar com havia de ser l'augment progressiu de l'SMI fins a assolir el 60% al final de la legislatura es donarà a conèixer els pròxims dies. A partir d'aquí, l'executiu de Pedro Sánchez decidirà. El govern espanyol va decidir congelar-lo en aquest inici d'any, però Díaz aposta per incrementar-lo i ha argumentat que la inflació ja supera el 2%.

"Ja no estem en la previsió macroeconòmica del 0,9%" que contemplava el govern espanyol fa uns mesos, ha remarcat la ministra, que ha subratllat que el creixement mitjà dels salaris als convenis col·lectius se situa entre l'1,5 i l'1,8%.

Segons Díaz, l'SMI és una "eina molt eficaç" que té un "enorme impacte d'igualació social". Beneficia 1,5 milions de treballadors, en particular dones i joves, ha dit.