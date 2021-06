Els efectes de la pandèmia de la covid-19 sobre el sector de la distribució han abocat a El Corte Inglés a tancar amb unes pèrdues de 2.945 milions d'euros el seu últim exercici fiscal, de març de 2020 al passat mes de febrer, la qual cosa suposa els números vermells anuals més grans de la seva història.

Si el 2019 el grup va presentar uns guanys de 310 milions, la irrupció de la pandèmia i els posteriors estats d'alarma, confinaments i restriccions de mobilitat van fer un tomb a la dinàmica positiva de la companyia.

De fet, El Corte Inglés va haver d'aprovisionar durant l'exercici les deterioracions d'immobilitzat, d'existències i de crèdits fiscals, per un import conjunt de 2.500 milions, segons les dades difoses aquest divendres pel grup.

En el context de la pandèmia, la companyia que presideix Marta Álvarez també va haver d'accelerar la seva estratègia digital, amb una actualització d'actius per aquesta transformació cap a un model de negoci amb major presència de la venda electrònica i que es va emportar gran part d'aquestes provisions.

Per això el grup ha presentat unes pèrdues operatives de 445 milions, que sumades a les provisions llança un resultat de gairebé 3.000 milions de pèrdues.

La posició de liquiditat se situa en 3.549 milions i el deute del grup ha augmentat en 560 milions, fins a aconseguir els 3.811 milions.

Reacció davant la inesperada crisi

Malgrat el càstig sofert per la crisi sanitària i les restriccions sobre el sector, el gegant de la distribució assenyala que ha mostrat "flexibilitat i capacitat de reacció" per a renovar les seves botigues, impulsar la digitalització i l'omnicanalitat i desenvolupar nous negocis.

El resultat brut d'explotació (ebitda) d'El Corte Inglés va acabar l'exercici en positiu, amb un benefici de 142 milions, encara que resulta una xifra un 88% menor que la de l'exercici anterior, mentre que la seva facturació va descendir el 31,6% fins als 10.432 milions (15.261 milions en 2019).

L'augment de la venda electrònica ha estat un fet irrefutable, amb un avanç del 132% respecte de l'any anterior, fins a situar-se amb un pes del 17,3% del volum total.

A la cara oposada es va situar el negoci en botiga, que va descendir un 19% respecte a l'any anterior, i l'àrea que més s'ha ressentit, el de Viatges El Corte Inglés, que per la falta de mobilitat i l'absència de turistes va veure com les seves vendes es van desplomar un 89% en taxa interanual. L'àrea d'Assegurances va aconseguir mantenir el volum de vendes, indica la companyia.

Històric ajust de plantilla

En plena pandèmia, El Corte Inglés també va presentar l'ajust de plantilla més important de la seva història, que afecta 3.292 treballadors (prop del 4%) de manera voluntària i el procés del qual encara no ha conclòs.

L'empresa va acordar després de diverses setmanes de converses amb els sindicats (Fasga, Fetico, UGT i CCOO) l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat a la fi de febrer.

L'ERO es va tancar amb una oferta de fins a 33 dies per any treballat i un màxim de 24 mensualitats per als empleats que se sumessin al procés de manera voluntària, així com una prima lligada a la seva antiguitat.

La companyia va argumentar llavors que era el moment oportú per a accelerar un nou pla estratègic, després dels estralls causats pel covid-19 sobre els seus ingressos i l'augment de l'activitat "en línia" i la seva transformació en l'empresa.

Les vendes es recuperen el 2021

El Corte Inglés ha avançat que durant el primer trimestre de l'exercici 2021 les vendes en botiga ("retail") estan complint amb les expectatives, amb nivells pròxims als de 2019 i malgrat els efectes persistents de la pandèmia.

El grup de grans magatzems segueix aquest curs amb la reorganització de la seva xarxa comercial, amb una aposta decidida pels "outlets", botigues en gasolineres i major presència en l'alimentació.

La crisi a Espanya encara es manté a causa de la pandèmia i la companyia pretén optimitzar els recursos i ser més rendible, després del sever càstig de la covid-19 sobre el sector en general i els seus comptes en particular.