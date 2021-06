UGT FICA ha arribat a un principi d’acord sobre el contingut del Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria Tèxtil i la Confecció. Aquest document tindrà una vigència de tres anys i regularà les condicions laborals de 100.000 treballadors a l’Estat, 64.000 dels quals estan a Catalunya. El preacord recull un augment salarial del 0,5% el 2021 i del 2% el 2022 i 2023.

En total, contempla un 4,5% d’increment garantit, amb una clàusula de revisió per a cada any. A més, incorpora redaccions derivades dels textos legals d’obligat compliment en matèria d’igualtat o treball a distància, entre altres. El document també millora alguns punts que generaven controvèrsies, com l’article 64, deixant clara la compensació en descans de les hores extres.

El preacord també modifica la redacció del quart i cinquè torn, aconseguint una reducció de la jornada de vuit hores en el cinquè torn. L’objectiu de l’acord és permetre que el sector afronti la recuperació econòmica «en les millors condicions possibles».

Aquesta setmana les parts a nivell espanyol van acordar realitzar de manera unitària diverses actuacions per a posar en valor al sector, que segons ells «ha demostrat àmpliament el seu caràcter estratègic i que ha estat clau a l’hora d’afrontar l’emergència sanitària».