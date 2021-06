La Declaració de la Renda té en les deduccions un dels seus aspectes més destacats. Gran part dels contribuents s'acullen a les diferents desgravacions, tant de caràcter general com deduccions autonòmiques. El sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gestha, ha recordat recentment algunes deduccions que se solen oblidar i de les que es poden obtenir beneficis:

1. Les quotes sindicals i les abonades als col·legis oficials en cas que la col·legiació sigui obligatòria per a treballar.

2. Les despeses en advocats per defensar-se enfront de l'empresa.

3. Les despeses que pugui originar la mobilitat geogràfica en casos que un aturat accepti un lloc de treball que l'obligui a canviar de residència habitual.

4. El lloguer d'habitatge habitual per a tots aquells que tinguin contractes signats amb anterioritat a l'1 de gener de 2015, que ja s'hagin deduït abans per aquest concepte, i sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.

Però a més de la deducció estatal, algunes comunitats autònomes també tenen establertes deduccions al lloguer amb altres requisits específics, com Aragó, Andalusia, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid i Comunitat Valenciana.

5. Les despeses destinades a l'adquisició d'habitatge habitual per a aquells que la van comprar o que van realitzar algun pagament per a la seva construcció abans de l'1 de gener de 2013 sempre que s'hagin deduït per aquestes despeses en la renda de 2012 o anys anteriors.

6. Les aportacions a partits polítics donen dret a una deducció del 20% de les quotes d'afiliació.