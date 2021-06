Banc Santander ha redoblat els esforços durant la pandèmia. Amb quatre milions de clients de la petita i mitjana empresa (pimes), el 2020 va fer una aposta decidida per donar-los suport en moments de dificultats, una tasca que ha estat reconeguda per la prestigiosa publicació financera Euromoney amb el premi al millor banc del món per a les pimes. En el cas concret de l’àmbit agroalimentari, l’entitat financera va incrementar un 34% el finançament a les empreses i particulars del sector fins a superar els 7.500 milions d’euros (dels quals, 4.000 van correspondre a préstecs amb avals ICO i la resta finançament del banc concedit mitjançant els seus propis crèdits).

El director territorial de Banc Santander a Catalunya, Eduard Miró, va explicar que l’entitat «porta dècades donant suport al sector agrari, i durant aquesta crisi ha quedat pal·lesa la seva importància com a pilar central de la societat espanyola». En aquest sentit, subratlla l’esforç especial que el banc va fer l’any passat amb campanyes en diferents sectors com el vitivinícola i els del cereal, fruita i olivera, així com amb les tramitacions de la PAC.

També va fer esment a l’àmplia oferta dels productes que el banc posa a disposició dels clients, com la bestreta de collita, les assegurances agràries, les pòlisses per la incorporació de joves agricultors o les inversions a llarg termini a través dels plans de millora de les comunitats autònomes, entre d’altres.

Un equip especialitzat

Miró va assenyalar que l’entitat sustenta el seu model de negoci en tres grans pilars: agilitat, transformació digital i aliances i acords amb associacions del món agrari. «L’agilitat del banc a l’hora de resoldre les propostes de finançament d’agricultors i ramaders ha estat determinant perquè molts empresaris hagin pogut seguir amb la seva activitat. Santander els ha donat suport mitjançant 1.000 especialistes repartits per més de les 1.000 oficines agràries que atenen a més de 400.000 clients.

Pel que fa a la transformació digital, el director de l’entitat a Catalunya destaca R+D+I Agro, «una eina que permet als empresaris registrar tota la informació de les seves explotacions». Miró recorda que el Santander va ser el primer banc en llançar una App orientada al sector alimentari que ofereix informació completa per a cobrir necessitats dels agricultors i ramaders. Aquest any també han llançat una convocatòria per iniciatives de les start-ups sobre digitalització i sostenibilitat, i estan desenvolupant les eines necessàries perquè els clients puguin beneficiar-se de les ajudes dels fons Next Generation de la UE. En aquesta línia, Santander engegarà un nou servei pioner per permetre als clients accedir a la informació sobre les convocatòries de projectes i subvencions de totes les administracions públiques.

Finalment, Miró va destacar l’estreta col·laboració amb associacions de referència del sector agrari. «De forma agrupada hem de reforçar la solidesa del sector perquè compti amb els millors mètodes possibles per créixer i consolidar-se».