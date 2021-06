Ceres Roura es troba en un moment de creixement. L’empresa empordanesa dedicada a la fabricació i comercialització d’espelmes ha comprat i condicionat una nau de 3.500 metres quadrats al costat de la seva ubicació actual de Figueres. Amb aquesta adquisició l’empresa augmenta la seva superfície total a 15.500 metres quadrats. També ha comprat nova maquinària per ampliar la producció fins a 300.000 espelmes diàries.

«Necessitàvem espai i va sortir la possibilitat de comprar la nau del costat», assegura el gerent de Ceres Roura, Miquel Roura. Les instal·lacions formaven part d’una antiga empresa figuerenca que les feia servir per guardar caixes d’eines, armaris metàl·lics i taquilles, entre d’altres.

Ara la companyia utilitzarà aquest nou espai per emmagatzemar-hi material com a resultat del seu pla per ampliar la producció. En aquest sentit, la firma ha adquirit una altra línia per omplir recipients, amb encaixadora automàtica i robot «paletitzador». D’aquesta manera, augmenta en un 52% la capacitat de producció d’espelmes, que arriba a les 300.000 unitats diàries.

«Durant els últims 10 anys hem anat registrant creixements anuals del 4% aproximadament. L’any passat, com a conseqüència de la covid, el creixement ha augmentat un 35%. Això ens ha obligat a treballar 24 hores, i en caps de setmana», explica Roura, que afegeix que la facturació de l’empresa ha passat dels 10 als 12 milions d’euros.

El gerent calcula que la inversió en maquinària, la compra de la nau, panells solars i robots de línia per paletitzar els productes es situa al voltant dels dos milions d’euros.

Entre d’altres aspectes que destaca Ceres Roura, hi ha la recent obtenció del Certificat IFS HPC-2021/0006 que garanteix la qualitat i seguretat dels productes fabricats, després d’adequar els processos de fabricació a les normes exigides.

Visita de l’amo de Mercadona

L’empresa figuerenca va rebre el maig passat la visita del propietari i president de Mercadona, Juan Roig. Segons va informar el setmanari Empordà, l’empresari es va desplaçar fins a Figueres acompanyat del seu director general, David Cid, i dos gerents de compres de l’empresa interessat per conèixer la fàbrica Roura.

Després d’una sessió de treball, els empresaris van fer un recorregut per les naus de fabricació, on se situa la producció de les espelmes i van parlar amb els directius de Roura. També van visitar els magatzems i el museu de l’empresa, on es documenta la història d’aquest negoci centenari. Casualment, es compleixen 25 anys que Ceres Roura va començar a fabricar diversos tipus d’espelmes per a Mercadona. Roura també fabrica espelmes per a altres grans marques de distribució nacionals com Bon Preu, Consum, Condis, i estrangeres com Aldi, Lidl o Leroy Merlin.

En aquest sentit, Roura remarca que bona part de les vendes es produeixen a l’interior d’Espanya.

Ressorgir de les cendres

Ceres Roura està activa des del 1914. El 18 de desembre de 1998 un incendi va calcinar les naus de l’empresa, que va haver de començar de nou. Deu anys més tard, la firma triplicava la producció iera líder del mercat espanyol en la fabricació d’espelmes. L’expansió s’ha produït a l’estranger amb la cerca de nous mercats internacionals.