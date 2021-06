Una dieta equilibrada ha de semblar a un arc de Sant Martí, amb verdures, llegums, peix, carns vermelles i blanques, i potser fins i tot una mica de pa de sègol de massa mare.

El mateix principi s’aplica en el món de la inversió. Mai és una bona idea alimentar-se d’una sola cosa.

Per això és important diversificar, o distribuir el risc, no només entre renda fixa i variable, sinó també per classes d’actius, sectors, països i fins i tot monedes. En altres paraules, una dieta equilibrada et manté en millor forma per més temps.

Per què és important la diversificació?

Suposem que comprem una cartera de 100 empreses d’Estats Units. Podries pensar que estàs diversificat i que, si una acció cau, no afectarà a les altres 99. No obstant això, sí que podria fer-ho, perquè si totes aquestes accions són de el mateix sector (productes farmacèutics, per exemple), cadascuna de les accions es podria veure afectada pel canvi d’una circumstància, com una nova llei que congeli els preus dels medicaments. Perseguir un sector perquè has llegit un titular positiu és com seguir una dieta de moda: no té cap sentit menjar només síndria durant setmanes.

Ara imaginem que la cistella d’accions conté una barreja de sectors, com empreses farmacèutiques, tecnològiques i industrials. Després de comprar-les, hi ha eleccions, i el nou president es compromet a augmentar l’impost de societats per a les empreses més grans de país. Això podria afectar la confiança dels accionistes en què les companyies continuaran millorant el seu marge de beneficis, i els preus de totes aquestes accions podrien caure. Si parléssim de la compra al supermercat, això equivaldria a comprar formatge, iogurt i nata: tot lactis.

Ara suposem que tenim una barreja d’accions d’empreses nord-americanes i bons nord-americans. Si la Reserva Federal anunciés un gran canvi en la política monetària, les dues classes es podrien vendre massivament o experimentar un repunt, depenent de la naturalesa de l’anunci. (¿Aquesta vegada has patit una intoxicació alimentària? Tot s’ha cuinat al mateix restaurant).

Així, doncs, com podem veure, la diversificació va més enllà del que en un principi podries creure. La diversificació redueix el risc, no només perquè estàs distribuint els teus diners entre molts valors diferents, sinó també perquè les diferents classes d’actius tenen els seus propis riscos.

Les classes d’actius no sempre es comporten com ens agradaria. L’or va patir una onada de vendes el 2013 després de pujar durant 10 anys, mentre que el preu del petroli es va reduir a la meitat el 2015. Els Estats Units porten 10 anys de rendibilitats positives des de la crisi financera de 2008. No sabem què ens espera en el futur. Així que tot el que podem fer és seguir un consell assenyat, fer esport, menjar moltes verdures i dormir bé a la nit.